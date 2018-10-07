جمال شقرة: مذكرات "الشاذلي" و"الجمسي" ماهي إلا ذكرياتهم عن الحرب

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ، إن بعض المذكرات التي كتبت عن حرب أكتوبر من وجهة نظر صانعها، مشيرًا إلى أن مذكرات القادة العسكرين كتابات جيدة ولشهود عيان عاصره الحرب ولكن البعض منها يحمل حقائق بجانب أخطاء.





وأضاف "شقرة"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق والمشير محمد عبدالغنى الجمسى، رئيس هيئة العمليات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، ماهي إلا ذكرياتهم عن الحرب.



