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كورة ستار | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع live | يلا شوت

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:23 م
كورة ستار | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع live | يلا شوت
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محمد الشيخ
 
البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي حصرياً على beIN SPORTS رابط بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت | الأسطورة | كورة اون لاين | يلا شوت الجديد | كول 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، وتعد مباراة الريدز ضد السيتي اليوم من أقوي مباريات هذا الأسبوع في ظل تصدر الفريقان لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة لكل فريق، ويتصدر السيتي صدارة ترتيب الدوري حتى الآن بفارق الأهداف فقط.



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