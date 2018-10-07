زيادة جديدة في أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد تصل إلي 100 جنيه للطن

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت شهدت زيادة اعتبارا من اليوم الأحد تتراوح ما بين 50 – 100 جنيه للطن، لتصل أسعار بيع الطن إلى ما بين 860 – 1050 جنيها تسليم أرض المصنع.





وأخطرت شركة السويدى للأسمنت التجار بزيادة الأسعار اعتبارا من اليوم الأحد إلى 970 جنيها لطن الأسمنت العادة و1010 جنيها لطن الأسمنت المقاوم.





ورفعت مجموعة شركات السويس للأسمنت الأسعار مرتين، حسب الرسائل التى تلقاها التجار، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 10 أكتوبر الجارى، حيث رفعت الأسعار إلى 960 جنبها للطن العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم، و860 جنيها لطن الواحة وهى أسعار مدن القاهرة، أما مدن الدلتا فيباع بمبلغ 870 جنيها لطن الواحة، و970 جنيها لطن الأسمنت العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم.





وعاودت الشركة مراسلة التجار بأسعار جديدة تسرى اعتبارا من الأربعاء المقبل، وهى 1020 جنيها لطن الأسمنت العادى المعبأ، و1050 جنيها لطن الأسمنت المقاوم المعبأ، و1000 جنيه لطن أسمنت الواحة المعبأ، تسليم أرض المصنع.





وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن الشركات الأخرى ستوالى رفع أسعارها تباعا خلال الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن الزيادات اليومية فى الأسعار لا يتقبلها السوق تماما، موضحا أن أسعار الأسمنت انخفضت بعد الإعلان عن أكبر مجمع لصناعة الأسمنت فى بنى سويف حيث تراجع سعر الطن من 1300 جنيه، إلى حوالى 850 جنيها للطن، ثم عاودت الشركات رفع الأسعار من جديد اليوم بما يتراوح بين 50 – 100 جنيه للطن.