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استقبال حافل لـ"شوبير" من أندية دمياط قبل انتخابات الجبلاية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:21 م
استقبال حافل لـشوبير من أندية دمياط قبل انتخابات الجبلاية
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أحمد جمال
 

واصل الإعلامي أحمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي السابق جولاته الانتخابيه في كل محافظات مصر حيث قام امس بزيارة محافظة دمياط لعرض رؤيته حول مستقبل الكرة المصرية علي كل اندية المحافظة والتعرف على مشكلاتهم والعقبات التي تقف حائلا امام تحقيق اهدافهم وطموحاتهم.


واستقبل كل مسؤلو اندية دمياط شوبير بحفاوة بالغة وعقدوا معه جلسة في نادي رأس البر حيث كان نقاشا ثريا حول تاريخ كرة القدم في دمياط ومستقبل الكرة في أنديتها.


وكان في استقبال شوبير بدمياط سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، وسمير موسى رئيس نادي الزرقا، وعصام الشيال رئيس نادي رأس البر، ومحمد ابو جمبه رئيس نادي دمياط، وهشام ابو طالب نائب الرئيس وشادي قويمه عضو مجلس الادارة، وممدوح طاحون رئيس نادي كفر سعد، وعلي ابو محمد رئيس مركز شباب فارسكور وعمرو عايد نائب الرئيس، ومحب سليم رئيس مركز شباب ميت الخولي، وسعد يحيى رئيس مركز شباب الروضة، ومحمد العسيلي رئيس نادي فارسكور، وخالد مصطفى عضو مجلس ادارة نادي كهرباء دمياط، وممدوح جعفر رئيس نادي شربين، والدكتور هاني مطر رئيس منطقة دمياط وباسم ابو سمره وأشرف خلف وهشام البساطي اعضاء مجلس الادارة، وفتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية، ومجدي ناشد رئيس منطقة الغربية، ومحمد الماشطا رئيس ادارة الشئون القانونية باتحاد الكرة، بالاضافة الى محمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، الذين أكدوا جميعا على دعمه ومساندته في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة والتي ستقام نهاية الشهر الجاري.


وتعول اندية دمياط علي شوبير حال نجاحه في الانتخابات المقبلة في حل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم لما يتمتع من خبرة كبيرة وعلاقات طيبة وتاريخ كبير في الكرة المصرية.
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