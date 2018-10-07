لايف HD .. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الانجليزي بدون تقطيع | كورة ستار | يلا شوت لايف اون لاين

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تتجة الأنظار في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت بغداد الى ملعب أنفيلد رود حيث يحتضن قمة نارية كروية بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات الاسبوع الثامن من جولة الذهاب لدوري الانكليزي الممتاز بالموسم 2018-2019 .

ويتصدر ناديا ليفربول ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة لكل فريق مع تفوق في فارق الأهداف للسيتي.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:

أليسون - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2

معلق المباراة : خليل البلوشي

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18.30 مساءًا بتوقيت السعودية

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