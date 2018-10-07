مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر| مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الأنجليزي
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:20 م
تقدم "الفجر" بثا مباشرا لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي تقام اليوم الأحد 7-10-2018، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب "انفيلد".
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر| مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الأنجليزي
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