تقدم "الفجر" بثا مباشرا لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي تقام اليوم الأحد 7-10-2018، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب "انفيلد".





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر| مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الأنجليزي