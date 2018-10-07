مباراة ليفربول والسيتي مباشرة الآن | كلوب يتحدي جوارديولا | بث مباشر مباراة محمد صلاح 

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يصطدم نادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.







أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق لليفربول، التشكيل الذي سيخوض لقاء اليوم، الأحد، أمام مانشستر سيتى، على ملعب أنفيلد رود، في تمام الساعة الخامسة والنصف، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.









وجاء التشكيل بطريقة ليفربول المعتادة كالآتي:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: جوميز- لوفرين- فان دايك -روبيرتسون.





خط الوسط: فينالدوم - ميلنر- هيندرسون.





خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني.







