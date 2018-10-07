نيكولاس كيدج يفتتح العرض الخاص لفيلمه "Mandy" بمهرجان "Sitges" السينمائي (صور)

افتتح النجم نيكولاس كيدج العرض الخاص لفيلمه الجديد Mandy بالمسرح المصري ضمن فعاليات مهرجان Sitges السينمائي باسبانيا بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وشهد العرض إقبالا كبير من الجمهور الاسباني الذي حرص على التقاط صورا تذكارية مع النجم نيوكلاس كيدج لدرجة أثارت استياء كيدج حتى أضطر لمغادرة العرض مبكرا.

وكان قد ظهر ويستون كيدج، نجل نيكولاس كيدج، برفقة زوجته هيلا، في العرض الأول لفيلم والده الجديد بمدينة لوس أنجلوس،و الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب عن شخص ينتقم لزوجته بعد أن قتلت على يد قوى شيطانية.