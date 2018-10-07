يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت مشاهدة ليفربول ومانشستر سيتي كورة لايف ليفربول ضد مان سيتي كورة ستار ليفربول محمد صلاح مباشر، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة نارية غدًا السبت، ستجمع بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ومانشيستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم (2018-2019)، يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي "البريميرليج" برصيد 19 نقطة جمعها من (6 انتصارات وتعادل وحيد)، وسجل 21 هدف وعليه 3 أهداف، اما فريق مانشيستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول، فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 15 هدف واستقبلت شباكه 3 أهداف ايضًا.





فريق ليفربول أيضًا يسعي للعودة لسكة الانتصارات مرة أخري، بعدما ابتعد عنها خلال المباريات الاخيرة بالخسارة أمام تشيلسي في كأس الرابطة الانجليزية، ثم التعادل معه في الدوري، واخيرًا الخسارة أمام نابولي بدوري ابطال أوروبا، ويتطلع الريدز بقيادة مدربه لتحقيق الفوز على السيتي من اجل استعادة توازنه وتأمين صدارة البريميرليج".





أما فريق مانشيستر سيتي يعيش انتعاشة قوية في الفترة الحالية بعد سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق خلال المباريات الاخيرة في مختلف البطولات، ويسعي لاستغلال هذا الأمر في تحقيق الفوز على ليفربول وحصد النقاط الثلاث، من اجل اعتلاء صدارة الترتيب ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب البريميرليج.





محمد صلاح يتطلع لإستعادة بريقه:

مباراة مانشيستر سيتي ستكون فرصة مناسبة لمحمد صلاح من أجل استعادة بريقه الذي فقده خلال المباريات الأخيرة، بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ، حتي أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن هذه المباراة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة له قبل أن يفكر يورجن كلوب في ابعاده عن التشكيل الاساسي للفريق والاعتماد على السويسري شاكيري خلال المباريات المقبلة.





موعد المباراة والقناة الناقلة:

ستقام مباراة ليفربول ضد مانشيستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وستقام على استاد "انفيلد" معقل الريدز، وستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 – bein sports HD 2 وسيتولي التعليق على المباراة المعلق خليل البلوشي.





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