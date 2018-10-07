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الآن بدأت المباراة - رابط الاسطورة | بث مباشر ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم 7-10-2018 | يلا شوت كورة لايف اون لاين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:18 م
الآن بدأت المباراة - رابط الاسطورة | بث مباشر ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم 7-10-2018 | يلا شوت كورة لايف اون لاين
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محمد الشيخ
 
(الآن بدأت المباراة - رابط الاسطورة | بث مباشر ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم 7-10-2018 | يلا شوت كورة لايف اون لاين) 

تتجة الأنظار في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت بغداد الى ملعب أنفيلد رود حيث يحتضن قمة نارية كروية بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات الاسبوع الثامن من جولة الذهاب لدوري الانكليزي الممتاز بالموسم 2018-2019 .

                           

ويتصدر ناديا ليفربول ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة لكل فريق مع تفوق في فارق الأهداف للسيتي.

                          

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:

 

أليسون - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2

معلق المباراة : خليل البلوشي    

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر         

الساعة : 18.30 مساءًا بتوقيت السعودية

 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي .. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :

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