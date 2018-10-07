تراجع جديد فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 7 أكتوبر 2018

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، ليهبط جرام الذهب عيار 21 إلى 598 جنيهًا للعيار 21، مقارنة بـ 599 جنيهًا بالأمس.





وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 512.4 جنيه للجرام، والذهب عيار 24 إلى 683.6 جنيه للجرام، كما سجل الجنيه الذهب قيمة 4786 جنيهًا.



