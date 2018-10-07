بندر باصريح: الاتحاد سيكون نمر يفترس ولا يخاف





قدّم بندر باصريح، مدرب نادي اتحاد جدة، اعتذاره لجماهير الاتحاد بعد الخسارة أمام الفتح بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري وفي رصيده نقطة واحدة من 5 مباريات حيثُ خسر 4 لقاءات وتعادل مباراة واحدة أمام الوحدة في الجولة الرابعة.





وقال باصريح، في تصريحاته لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "حاولنا أن نفتح صفحة جديدة مع جماهير الاتحاد أمام الفتح ولكن الظروف وقفت أمامنا، طرد زياد وإصابة فيلانويفا أثرت على الفريق".





وتابع: "أعتذر لجماهير الاتحاد الوفية عن كل ما حدث للفريق أثناء إشرافي، الاتحاد سيعود قريبًا نمر يفترس ولا يخاف".





وأضاف: "نعم أنا لا أملك عصا سحرية لتغيير أحوال الاتحاد، حاولت ولكن لم يحالفني التوفيق، أعتقد أن سوء الإعداد للموسم الجديد مع المدرب دياز، سبب رئيسي لما يحدث للاتحاد هذا الموسم".





وأكمل حديثه: "كل الامكانات الموجودة في الاتحاد مميزة جداً وتساعد أي مدرب على النجاح، المنظومة الطبية في نادي الاتحاد مميزة جداً وبريئة تماماً مما يحدث للاعبين من إصابات".





واختتم: "الاتحاد محظوظ بوجود رئيس مثل نواف المقيرن".