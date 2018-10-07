كورة ستار شاهد الآن بث مباشر وسريع لمباراة ليفربول "محمد صلاح" ومانشستر سيتي لايف.. الآن

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بطاقة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي اليوم

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موعد مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي (البريميرليج)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2

معلق المباراة : خليل البلوشي

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18.30 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ليفربول أمام مانشيستر سيتي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

تشكيل مانشيستر سيتي أمام ليفربول:

حراسة المرمي: إيديرسون مورايش، الدفاع: بنيامين ميندي – جون ستونز – إيمريك لابورت - كايل وولكر، الوسط: فيرناندينيو - رياض محرز – ديفيد سيلفا – رحيم ستيرلينج، الهجوم: سيرخيو أجويرو – جابرييل خيسيوس.

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