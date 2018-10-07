رابط مشاهدة  مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة اون لاين HD بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقدم "الفجر"، بث مباشر لمباراة ليفربول و مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.





وقبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتى المرتقبة يتصدر مان سيتى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة، قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول صاحب الوصافة.



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ويسعى "صلاح" فى مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي إلى العودة لهز الشباك بعد غياب لفترة طويلة عن التسجيل منذ آخر هدف سجله مع "الريدز" في مرمى برايتون منذ 25 أغسطس الماضي.





وسيبدأ البث المباشر لمبارة ليفربول ومانشستر سيتي فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة





تشكيل الفريقين فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى.





فيما يلي التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر أرنولد ـ

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

بينما من المتوقع أن يخوض "السيتي" اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: بينجامين ميندى - أيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى

خط الوسط: دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.







البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي .



