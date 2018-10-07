نصائح عند اتباع رجيم "الكورن فليكس"

إليكِ جدول غذائي لرجيم الكورن فليكس كمثال يستمر لمدة أسبوعين لخسارة ما يقرب من 15 كيلو جرام:





الإفطار:

كوب من رقائق الكورن فليكس مخلوط مع كوب من الحليب الدافئ وملعقة من العسل الابيض.

يمكن تناول ثمرة من التفاح بعد ساعتين من وجبة الإفطار.





الغذاء:

كوب ونصف من رقائق الكورن فليكس مع كوبان من الحليب الدافئ ويفضل أن يكون خالي من الدسم ويمكن تقطيع ثمرة تفاح في وعاء الكورن فليكس.

يمكن تناول ثمرة من التفاح أو الخيار بعد ساعتين من الوجبة الأخيرة.





العشاء:

كوب من الكورن فليكس وكوب من الزبادي الخالي من الدسم ويتم خلطهم مع بعضهم البعض.





بعض النصائح لنجاح رجيم الكورن فليكس:





1- شرب كميات كبيرة من الماء يوميا لتعويض الجسم عما يفقده من عناصر غذائية وكذلك تعزيز طاقته حيث ينصح الأطباء بشرب حوالي 3 لتر من الماء يوميا مقسمة بين الوجبات.





2- ممارسة الرياضة الخفيفة تساعد على فقدان بعض الكيلوجرامات الزائدة وشد الترهلات وتنشيط الدورة الدموية مثل تمارين المعدة والضغط والمشي لمدة نصف ساعة على الأقل بشكل متواصل.





3- النوم مبكرا وعدم السهر يجنب الإنسان الكثير من السعرات الحرارية الزائدة لأنه في ساعات الليل المتأخرة يزيد التمثيل الغذائي ويشعر الإنسان بالجوع.



