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الرياض تستضيف المنتدى الخليجي الاقتصادي يومي 21 و 22 أكتوبرالمقبل

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:38 م
الرياض تستضيف المنتدى الخليجي الاقتصادي يومي 21 و 22 أكتوبرالمقبل
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نيفين سمير
 
نظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الغرف السعودية النسخة الثانية من "منتدى الخليج الاقتصادي" والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال وقيادات العمل الاقتصادي في الدول الخليجية.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف الخليجية - في تصريجات اليوم - إن المنتدى يأتي في سياق جهود الحكومات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي .. مشيرا إلى أن أجندة الحدث البحث عن فرص التكامل الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة لدى دول المجلس وكيفية الاستفادة من المزايا النسبية لها لتحقيق التعاون القائم على تحسين الجودة والمنافسة الإيجابية لتحسين المنتج الخليجي مع التركيز على دور الاتحاد الجمركي الخليجي والخدمات اللوجستية ومردودها ودورها في التجارة الخليجية.

وقال إن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الخليجيين رفيعي المستوى في قطاعات الاستثمار والجمارك وهيئات أسواق المال والتجارة وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.

من جهته أكد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية أن المنتدى يعد أحد الفعاليات الاقتصادية الخليجية المهمة التي تبحث تفعيل التعاون الاقتصادي وتسريع خطى التكامل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وتمكين قطاع الأعمال الخليجي من زيادة مساهمته في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة.. معربا عن أمله في أن يخرج بتوصيات قوية وفاعلة تدفع باتجاه حل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي.



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