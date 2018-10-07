شرطة دبي تضيف سيارة "كهربائية" فاخرة إلى أسطولها

كشفت شرطة دبي عن آخر إضافة لأسطول سياراتها الذي يحتوي العديد من السيارات الفاخرة أمثال بورش 911، بوقاتي فايرون و مرسيدس SLS.





هذه المرة إختارت شرطة دبي أن تذهب لخيار صديق للبيئة بإختيار شفروليه بولت الكهربائية بـ 8 سيارات ستكون مخصصة للسير على الطرق والمنطقة المحيطة بالمطار، وتاتي هذه الخطوة من ضمن رؤية حكومة دبي بأن تكون 10% من السيارات التابعة للحكومة المحلية سيارات كهربائية بحلول 2020.



