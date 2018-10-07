شرطة دبي تضيف سيارة "كهربائية" فاخرة إلى أسطولها
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:36 م
كشفت شرطة دبي عن آخر إضافة لأسطول سياراتها الذي يحتوي العديد من السيارات الفاخرة أمثال بورش 911، بوقاتي فايرون و مرسيدس SLS.
هذه المرة إختارت شرطة دبي أن تذهب لخيار صديق للبيئة بإختيار شفروليه بولت الكهربائية بـ 8 سيارات ستكون مخصصة للسير على الطرق والمنطقة المحيطة بالمطار، وتاتي هذه الخطوة من ضمن رؤية حكومة دبي بأن تكون 10% من السيارات التابعة للحكومة المحلية سيارات كهربائية بحلول 2020.
الدكتور محمد الرازوقي رئيس قسم النقل في شرطة دبي قال أن التعاون المشترك بين شرطة دبي وشفروليه بتوفير 8 سيارات كهربائية سيعزز من دور حكومة دبي لزيادة الوعي لدى السكان حول أهمية السيارات الكهربائية وتقليل الإنبعاثات.