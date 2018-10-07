قمة جديدة بين ترامب وكيم في أقرب وقت ممكن

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على عقد قمة ثانية بين الزعيمين دونالد ترامب وكيم جونغ أون "في أقرب وقت ممكن".





وأثناء زيارته لسول عقب اجتماعه مع الرئيس الكوري الشمالي في بيونجيانج في وقت مبكر من اليوم ، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الجانبين سوف يواصلان المناقشات لتحديد "مكان وموعد لقاء جديد".