تابع محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الان (بدون تقطيع)

يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الأحد المقبل.

وتُلعب مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على "الأنفيلد" معقل الريدز، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.

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بطاقة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي اليوم

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