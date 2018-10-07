مدير مستشفى ناصر العام: مبادرة 100 مليون صحة إنجاز غير مسبوق

وأشار خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن المستشفى تستقبل المواطنين لتوقيع االكشف عليهم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، حيث مستهدف توقيع الكشف على 500 شخص يوميا.





ولفت إلى أنه على مدار الـ6 أيام الأولى للمبادرة، تم توقيع الكشف على 3500 مواطن.



قال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن مبادرة 100 مليون صحة، تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ الصحة بمصر، حيث أنه من المستهدف توقيع الكشف على 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.