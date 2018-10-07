أفضل الطرق لمساعدة الطفل على المذاكرة

إليكِ مجموعة من الطرق السليمة التي تساعدك علي المذاكرة وحل الوجبات مع طفلك، ومنها:-





يجب علي الأم قبل القيام بالمذاكرة مع طفلها أن تقومي بالإسترخاء التام، لكي تكون قادرة علي التحكم في أعصابها أثناء المذاكرة مع الأبناء، لأن عندما تكون الأم مجهدة أو مرهقة لا تسطيع أن تكون طويلة البال في تصحيح خطأ الطفل والمناقشة معه بشكل سليم.





يجب علي الأم الانتباه ألي أي تقدُم أو تحسُن يقوم به الطفل في المذاكرة أو تصرفاته ومدحُة عليه، بدلاً من الانتباه إلي الأخطاء ومعاقبته عليه، ذلك يجعل الطفل يلاحظ أنكي تقدري جهده وعمله، وبالتالي سوف يدوم علي التصرفات الجيدة دائماً ليسمع مدحك فيه.





يشعر الطفل بالفرحة والحماس والتشجيع عند تعليقك علي إجابته الصحيحة، وفي نفس الوقت أطلبي منه بكل بساطة أن يعرفك طريقة حله لتلك الإجابة الصحيحة، وأن يقوم بتطبيق نفس الطريقة التي حصل عليها للإجابة في المرة الأولي على السؤال التالي أو النقطة التالية، هذا الأسلوب يجعل الطفل يُفكر جيداً ويركز في حل الوجبات التالية، وبذلك يكتشف خطئه لوحدة بجانب مساعدتك في النقاط الغير واضحة له.





قومي بتشجيع الخطأ للطفل، بمعني تتصرفي بشكل طبيعي وعادي وليس عدواني مع وجود أخطاء في الوجبات، وقومي الشرح له أن الأخطاء أمر طبيعي من التعلم والابتكار، وأن وجود الخطأ لا يعني الفشل، بل بالعكس أن وقوعه في الخطأ يمكنه تصحيحه بكل سهولة عن التركيز والتفكير جيداً لحل الوجبات، ونتعلم من الخطأ حتي لا يتكرر مرة آخري.





مدح الطفل علي مجهوده المبذول في المذاكرة وحل وجباتهم يعطيه ثقة بنفسة أولاً وتنمية شخصيته وفكره وتقدير الذات، ومن المُفيد أن يري الطفل الأم والأب سند له ومشجعين وداعمين له دائماً، تلك الطريقة لها عامل إيجاب كبير.