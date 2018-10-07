تابع الان | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف

يستعد فريق ليفربول والمحترف في صفوفه محمد صلاح لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الأحد المقبل.





وتُلعب مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على "الأنفيلد" معقل الريدز، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.





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تابع اليوم الأحد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - مباشر





يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بقيادة أجويرو على قناة beIN HD2 باللغة العربية في الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17.30 بتوقيت مصر، تقديم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي جدول مشاهدة مباريات اليوم اونلاين تختصر مباراة مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر مع مضيفه ووصيفه بفارق الأهداف ليفربول الأحد، مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي تنطلق الجمعة.





ماذا فعل ليفربول ومانشستر سيتي قبل لقاء اليوم؟

وقدم الفريقان بداية صاروخية هذا الموسم، ففاز كل منهما في 6 مباريات وتعادل بالسابعة، لكن سيتي يبدو أكثر أريحية في الفترة الراهنة، خلافا لليفربول الذي فشل بتحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات.





وسقط الفريق الأحمر، المتوج باللقب 18 مرة، أمام تشيلسي 1-2 على أرضه الأسبوع الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة، وأفلت من الخسارة في الثانية في لندن وخرج متعادلاً 1-1 في الدوري، بفضل هدف رائع للمهاجم البديل دانيال ستوريدج. لكن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب تعثرت مرة ثالثة الأربعاء، بعودتها خاسرة من أرض نابولي الإيطالي بهدف متأخر في مباراة لم تقدم فيها الأداء المرجو.





تصريحات نارية من كلوب قبل لقاء السيتي

وقال كلوب الساعي لقيادة ليفربول إلى اللقب المحلي للمرة الأولى في 29 عاما بعد خسارة نابولي "سيكون جمهورنا معنا.. الأحد ستكون الأمور مختلفة بنسبة 100%.. قدمنا بداية مباراة صحيحة لكننا لم ندافع جيدا بعد ذلك... ليس جميلا القول إن حارس المرمى كان أفضل لاعب لديك".





وتابع المدرب الذي خسر لاعب وسطه الغيني نابي كيتا في الشوط الأول بسبب الإصابة "لدينا جدول مباريات مزدحم لكن يجب أن نكون مستعدين. أمامنا ثلاثة أيام للتعافي قبل مواجهة مانشستر سيتي".





وعن فشل فريقه في التسديد أي مرة بين خشبات مرمى نابولي، وذلك للمرة الأولى في دوري الأبطال منذ شباط/فبراير 2006، تابع "لا أعرف منذ متى حصل ذلك. يجب بالطبع أن نمنح نابولي التقدير لكننا نتحمل المسؤولية بشكل كبير عن ذلك".









في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشا ق الكرة العالمية، يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.









معلومات عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم





يدخل فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم بحثا عن انتصار، بعد الاخفاق الأوروبي والهزيمة أمام نابولي بهدف قاتل في دوري أبطال أوروبا.





ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، متساوياً مع مانشستر سيتي نفس عدد الرصيد من النقاط والذي يتصدر جدول المنافسة متفوقاً بفارق الاهداف على الليفر.





ويسعي محمد صلاح لإستعادة تألقه مع الريدز خلال المباراة خاصة وأنها ستقام علي ملعب الأنفيلد الذي يعد مصدر تفاؤل للنجم المصرى ولفريقه، الذى حقق الانتصار على مانشستر سيتى «مرتين» على الملعب ذاته.





بينما يدخل السيتي مباراة اليوم منتعشا بريمونتادا دوري الأبطال وتحويل تأخره لانتصار ثمين، وبحثا عن الانفراد بالصدارة في البرميرليج، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 19 نقطة متفوقا على الريدز بالأهداف.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم:-

استقر الألماني يورجن كلوب على التشكيلة الأساسية لنادى ليفربول والتي ستضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم:-

إيدرسون – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.









موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:-

تنطلق مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2018 وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت اتش دي 2.





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