التونسية وصال هلالي تحرز لقب الأساتذة الفيدرالي لأولمبياد الشطرنج
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:35 ممروى الجلاصي
تمكنت لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج وصال هلالي، من نيلى لقب الأساتذة الفيدرالي في أولمبياد الشطرنج الذي انتظم بجورجيا.
و قد ظفرت هلالي بالفوز في 5 من أصل 8 لقاءات بهذا الأولمبياد، المصنف من أقوى التظاهرات العالمية للشطرنج.
ويذكر بأن وصال هلالي إبنة الـ21 ربيعا، هي أصيلة مدينة تالة التابعة لولاية القصرين و تتمرن بولاية أريانة.
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