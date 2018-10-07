التونسية وصال هلالي تحرز لقب الأساتذة الفيدرالي لأولمبياد الشطرنج‎

تمكنت لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج وصال هلالي، من نيلى لقب الأساتذة الفيدرالي في أولمبياد الشطرنج الذي انتظم بجورجيا.





و قد ظفرت هلالي بالفوز في 5 من أصل 8 لقاءات بهذا الأولمبياد، المصنف من أقوى التظاهرات العالمية للشطرنج.



