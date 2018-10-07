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التونسية وصال هلالي تحرز لقب الأساتذة الفيدرالي لأولمبياد الشطرنج‎

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:35 م
التونسية وصال هلالي تحرز لقب الأساتذة الفيدرالي لأولمبياد الشطرنج‎
وصال هلالي
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مروى الجلاصي
 
تمكنت لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج وصال هلالي، من نيلى لقب الأساتذة  الفيدرالي في أولمبياد الشطرنج الذي انتظم بجورجيا.

و قد ظفرت هلالي بالفوز في 5 من أصل 8 لقاءات بهذا الأولمبياد، المصنف من أقوى التظاهرات العالمية للشطرنج.

ويذكر بأن وصال هلالي إبنة الـ21 ربيعا، هي أصيلة مدينة تالة التابعة لولاية القصرين و تتمرن بولاية أريانة.
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