ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

6 حالات تضمن لهاميلتون الفوز بلقب فورمولا 1 في سباق أمريكا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:59 م
6 حالات تضمن لهاميلتون الفوز بلقب فورمولا 1 في سباق أمريكا
طباعة
متابعات
 
توج البريطاني لويس هاميلتون، 33 عامًا، سائق مرسيدس اليوم الأحد بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى ليقترب خطوة جديدة من لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وحقق هاميلتون، فوزه الثاني على التوالي على مضمار سوزوكا ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 67 نقطة عن الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، مع تبقي 4 سباقات على نهاية الموسم.

وبإمكان هاميلتون، أن يحسم لقب بطولة العالم، عبر سباق جائزة أمريكا الكبرى بعد أسبوعين وتحديدًا في 21 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وفي السباق الأمريكي في أوستن، يحتاج هاميلتون لإحراز 8 نقاط أكثر من فيتيل، وبالتالي فإنه سيحسم اللقب قبل 3 سباقات من نهاية الموسم.

وهذه هي الحالات التي ستضمن لهاميلتون، الفوز بلقب بطولة العالم، خلال السباق الأمريكي:

1 - إذا فاز هاميلتون بلقب السباق الأمريكي مع حلول فيتيل في المركز الثالث، أو مركز أدنى.

2 - إذا حل هاميلتون، في المركز الثاني، وجاء فيتيل في المركز الخامس، أو مركز أدنى.

3 - إذا جاء هاميلتون في المركز الثالث، وحل فيتيل في المركز السابع، أو مركز أدنى.

4 - إذا جاء هاميلتون في المركز الرابع، وحل فيتيل في المركز الثامن، أو مركز أدنى.

5 - إذا جاء هاميلتون في المركز الخامس، وحل فيتيل في المركز التاسع أو مركز أدنى.

6 - إذا جاء هاميلتون في المركز السادس وحل فيتيل خارج المراكز العشرة الأولى.

وبعد انتهاء السباق الأمريكي يستأنف موسم فورمولا1، فعالياته بسباقات جائزة المكسيك الكبرى في 28 أكتوبر، وسباق جائزة البرازيل الكبرى في 11 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، وأخيرًا سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في 25 من الشهر المقبل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
13:00
2
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 2:20:09 PM