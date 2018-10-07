6 حالات تضمن لهاميلتون الفوز بلقب فورمولا 1 في سباق أمريكا

توج البريطاني لويس هاميلتون، 33 عامًا، سائق مرسيدس اليوم الأحد بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى ليقترب خطوة جديدة من لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.





وحقق هاميلتون، فوزه الثاني على التوالي على مضمار سوزوكا ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 67 نقطة عن الألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، مع تبقي 4 سباقات على نهاية الموسم.





وبإمكان هاميلتون، أن يحسم لقب بطولة العالم، عبر سباق جائزة أمريكا الكبرى بعد أسبوعين وتحديدًا في 21 تشرين أول/أكتوبر الجاري.





وفي السباق الأمريكي في أوستن، يحتاج هاميلتون لإحراز 8 نقاط أكثر من فيتيل، وبالتالي فإنه سيحسم اللقب قبل 3 سباقات من نهاية الموسم.





وهذه هي الحالات التي ستضمن لهاميلتون، الفوز بلقب بطولة العالم، خلال السباق الأمريكي:





1 - إذا فاز هاميلتون بلقب السباق الأمريكي مع حلول فيتيل في المركز الثالث، أو مركز أدنى.





2 - إذا حل هاميلتون، في المركز الثاني، وجاء فيتيل في المركز الخامس، أو مركز أدنى.





3 - إذا جاء هاميلتون في المركز الثالث، وحل فيتيل في المركز السابع، أو مركز أدنى.





4 - إذا جاء هاميلتون في المركز الرابع، وحل فيتيل في المركز الثامن، أو مركز أدنى.





5 - إذا جاء هاميلتون في المركز الخامس، وحل فيتيل في المركز التاسع أو مركز أدنى.





6 - إذا جاء هاميلتون في المركز السادس وحل فيتيل خارج المراكز العشرة الأولى.





وبعد انتهاء السباق الأمريكي يستأنف موسم فورمولا1، فعالياته بسباقات جائزة المكسيك الكبرى في 28 أكتوبر، وسباق جائزة البرازيل الكبرى في 11 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، وأخيرًا سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في 25 من الشهر المقبل.



