نشوب حريق بسيارة أعلى كوبري الساحل

شب حريق بإحدى السيارات أعلى كوبري الساحل، وتوجهت الحماية المدنية للحريق للسيطرة عليه.

توقفت منذ قليل، حركة المرور أعلى كوبري الساحل باتجاه شبرا والوراق، نتيجة نشوب حريق بإحدى السيارات أعلى الكوبري، وانتقلت عربات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.





حيث تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة على كوبري الساحل بنشوب حريق في سيارة أعلى الكوبري، وتم إغلاق الطريق، ووصول عربات الحماية المدنية.