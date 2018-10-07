كورة اون لاين - مشاهدة مباراة ليفربول (مومو) ضد مانشستر سيتي اليوم | بث مباشر ليفربول (mo salah) الآن









أرقام واحصائيات مهمة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:





- ليفربول نجح في تسجيل هدف على الأقل ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد خلال الـ24 مباراة الأخيرة بين الفريقين.



- آخر مرة فشل خلالها الريدز في التسجيل في أنفيلد أمام مانشستر سيتي، كانت في شهر أغسطس 1986 حين انتهت المباراة بالتعادل السلبي.











تصريحات مستفزة من جوارديولا ضد محمد صلاح





صلاح ما زال أصغر سنًا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا ما زلنا سنراه في المستقبل، في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟.. 8، أو 9 سنوات. بالنسبة لصلاح ما شاهدناه، هو موسم واحد من 7، أو 8 سنوات سيقضيها هنا".





وقال: "عدم مشاركته في آخر مباراة كان قرارًا فنيًا، وما أردته هو أن يهاجم كايل ووكر من الجانب الأيمن، كانت هذه هي الخطة".









مباراة فك الاشتباك على صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك كل منهما 19 نقطة.







يتساوي الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 19نقطة بعد مرور سبع جولات من البريمير ليج والفوز يحقق الانفراد التام بالصدارة للفائز بعيدا عن منافسيه خاصة تشيلسي الذي يلاحقهما في المركز الثالث وبفارق نقطتين فقط.









هبوط مستواه صلاح وردود الأفعال:





البعض ينتقد صلاح بشدة والبعض يظهر تعاطفا كبيرا معه مثل جيمي كارجر الذي طالب صلاح أن يكون أكثر استرخاء فهو ليس مطالبا بإحراز نفس العدد من الأهداف التي احرزها العام الماضي وقال نعم صلاح ليس في حالة فنية جيدة لكنني لا أعتقد أنه في حالة سيئة وأعتقد أن الجماهير تبالغ في الحديث عن مستوي صلاح الحالي إنه يبتعد بهدف واحد فقط عن أرقامه في هذا الوقت من الموسم الماضي».

















حرصا منا على نقل كل ما هو جديد بالدوري الإنجليزي، نسعي اليوم لتقديم خدمة مميزة لإذاعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث بماشر اليوم في الخامسة والنصف مساءاً بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.