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محمد مفتاح ينضم لفريق عمل فيلم "كازبلانكا"

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:53 م
محمد مفتاح ينضم لفريق عمل فيلم كازبلانكا
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أحمد رمضان متولى
 

انضم الفنان المغربي محمد مفتاح لفريق عمل فيلم "كازبلانكا"، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، وأحمد داش.

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.

الفيلم تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، ومن إخراج بيتر ميمي، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.
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