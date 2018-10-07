أم تخطف طفلها بمساعدة آخر وتساوم جده لإعادته بالسلام

قامت مديرية أمن القاهرة، بضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بالإتفاق على اختلاق واقعة اختطاف نجلها للتحصل من جده على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراح الطفل.

حيث حضر لقسم شرطة عين شمس سلامه ح. أ، 48 سنة، صاحب مؤسسة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، هناء ص. ض، سنة22، مقيمة بذات العنوان (زوجة نجل الأول)، وبصحبتهما أحمد ع. م، 32 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، سبق إتهامه في قضيتين آخرهما "مشاجرة وضرب" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي في قضايا "ضرب، تعدى على أراضي الدولة، تبديد، إتلاف".

وقرر الأول بتلقيه إتصال من الثانية مفاده اختطاف نجلها الطفل "سلامة" 3 سنوات، حال تواجدها أمام مستشفى عين شمس العام بدائرة القسم، وفي وقتٍ لاحق تلقى إتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مبلغ (150 ألف جنيه) نظير إعادة الطفل مرة أخرى وإتفقا على التقابل بمنطقة الألف مسكن بدائرة القسم لإستلام المبلغ المالي وإعادة الطفل، وفور وصوله شاهد أحمد ع. م- وبصحبته الطفل فقام بالإستغاثة بالأهالي وتمكن من ضبطه واصطحابه لديوان القسم.

ومن خلال مواجهة المتهم بأقوال المُبلغ hعترف بإرتكاب الواقعة بالإتفاق مع والدة الطفل "المُبلغة الثانية"، لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء جد الطفل فاتفق معها على اختلاق الواقعة ومساومته على إعادة الطفل نظير مبلغ مالي، وفي سبيل ذلك تقابل مع المتهمه الثانية أمام مستشفى عين شمس العام بدائرة القسم وقامت بتسليمه الطفل والإتصال بالمُبلغ والإدعاء باختطاف نجلها على النحو المشار إليه.

بمواجهة المتهمه الثانية بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.