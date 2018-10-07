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محافظ القليوبية: فحص 267 ألف مواطن بمبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:50 م
محافظ القليوبية: فحص 267 ألف مواطن بمبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سي
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إن إجمالي المترددين من أبناء المحافظة على نقاط التمركز الخاصة بحملة الرئيس السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، في أسبوع الحملة الأول من انطلاقها بداية الشهر الجاري وحتى اليوم بلغ 267961 شخصا من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن بنها هي أكثر مدن المحافظة، إقبالا على المبادرة، حيث سجلت خلال هذه الفترة 41624 مواطنا، مضيفا أن، أمس، شهد قيام الحملة بالكشف على 57154 شخصا، وكانت العاصمة بنها الأولى بين مدن المحافظة بالكشف على 9205 مواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه يجري أيضا إجراء تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه جرى تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئي لـ"فيروس سي"، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.
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