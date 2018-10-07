"المركزي البحريني" يوافق علي بيع محفظة" مصرف البحرين المركزي" بمليار دولار





أعلنت مجموعة "جي إف إتش" أنها حصلت على موافقة مشروطة من "مصرف البحرين المركزي" بخصوص العرض الذي تلقته لبيع محفظتها العقارية.





وقالت في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي يوم الأحد، إن قيمة العرض الذي تلقته يصل إلى مليار دولار، بدفعة مقدمة تتراوح بين 250 مليون دولار إلى 380 مليون دولار، بينما تستند الدفعات المتبقية إلى شروط التطوير المشتركة والممتدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.





وأضافت المجموعة أن العرض سيخضع لموافقة المساهمين قبل تنفيذ الصفقة.





وكانت مجموعة "جي إف إتش" قد أعلنت في شهر مايو الماضي أنها تلقت عرضاً لبيع محفظتها العقارية بالكامل، مضيفةً أن العرض قيد الدراسة وسيكون خاضعاً لموافقة مجلس إدارة المجموعة والجهات الرقابية.





وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش"، مؤخراً إن المجموعة حصلت على موافقة "مصرف البحرين المركزي" للتخارج من محفظة عقارية بقيمة تتراوح ما بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار.





وأشار الريس وفقاً لقناة" سي أن بي سي"، إلى أن التخارج سيتم على جزئيين، أحدهما بشكل نقدي مقدم والآخر يتم تحصيله على مدى 5 سنوات.





وأضاف أن حصيلة التخارج الأولية ستكون ما بين 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار والقيمة المتبقية ستكون على شكل شراكة للتطوير والتخارج.





وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" إلى أن المجموعة تجري مفاوضات مع الأطراف الراغبين في شراء المحفظة، متوقعاً إتمام الصفقة قبل نهاية العام.





وكان مجلس إدارة جي إف إتش قد أعلن في مطلع سبتمبر الماضي، عن اجتماع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات الكويت ودبي والبحرين لمناقشة التطورات المتعلقة بعملية بيع الأصول العقارية للمجموعة، مع توجه لإتمام الصفقة قبل نهاية العام.







