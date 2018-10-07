عمرو عبدالحميد يناقش أوضع القطارات بعد نظام الحجز الإلكتروني

يناقش الإعلامي عمرو عبدالحميد، منظومة القطارات، وهل تتحرك في مواعيدها بعد إطلاق تطبيق الحجز الإلكتروني، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "رأي عام" الذي يُعرض على قناة "TeN".





ويرصد تفاصيل خطة تطوير الخدمات المُقدمة للركاب، والتي بدأت بتحديث عربات النوم، وموعد الانتهاء منها.





وفي فقرة "نقدر" يحل كريم إسماعيل ضيفًا على مُقدم "رأي عام"، حيث يستعرض كيفية إدراك قيمة الوقت تمهيدًا لتعليم كيفية تنظيمه، وما هي بنود الجدول المثالي لاستغلال الوقت وتحقيق أقصى استفادة منه.





برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، عبر قناة "TeN"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الهواء مباشرة.



