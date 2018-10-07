طلاب مدارس النيل يقدموا التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (صور)

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان بمكتبه بديوان عام المحافظة عدد من طلاب مدارس النيل فرع قنا لتقديم التهنئة بذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة بحضور الدكتور ابو بكر على مدير المدرسة والدكتور على فاروق رئيس مجلس الامناء والاستاذ مصطفي عبادى مسئول التربية الاجتماعية.





وقدم الطلاب التهنئة بذكري انتصارات اكتوبر التى اعادت للامة عزتها وكرامتها مؤكدين ان نصر أكتوبر نموذجا لبطولة وتضحيات شهدائنا الابرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرجاع الاراضي المصرية.





وأثنى محافظ قنا علي الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية في تحقيق انتصار حرب أكتوبر المجيدة ورفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء مشيرا الى التضحيات المستمرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحفظ أمن مصر واستقرارها، واضاف أن المعركة الحقيقية في الوقت الحالي هي معركة البناء والتنمية والعمل الجاد لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمصريين داعيًا الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.