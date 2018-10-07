ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طلاب مدارس النيل يقدموا التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (صور)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:47 م
طلاب مدارس النيل يقدموا التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (صور)
طباعة
بسام عبدالحميد
 
استقبل اللواء عبد الحميد الهجان بمكتبه بديوان عام المحافظة عدد من طلاب مدارس النيل فرع قنا لتقديم التهنئة بذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة بحضور الدكتور ابو بكر على مدير المدرسة والدكتور على فاروق رئيس مجلس الامناء والاستاذ مصطفي عبادى مسئول التربية الاجتماعية.


وقدم الطلاب التهنئة بذكري انتصارات اكتوبر التى اعادت للامة عزتها وكرامتها مؤكدين ان نصر أكتوبر نموذجا لبطولة وتضحيات شهدائنا الابرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرجاع الاراضي المصرية.


وأثنى محافظ قنا علي الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية في تحقيق انتصار حرب أكتوبر المجيدة ورفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء مشيرا الى التضحيات المستمرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحفظ أمن مصر واستقرارها، واضاف أن المعركة الحقيقية في الوقت الحالي هي معركة البناء والتنمية والعمل الجاد لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمصريين داعيًا الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
طلاب مدارس النيل يقدموا التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (صور)
طلاب مدارس النيل يقدموا التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (صور)
طلاب مدارس النيل يقدموا التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (صور)
المزيد عن: ذكرى اكتوبر انتصارات حرب اكتوبر السيسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
1
x
13:00
3
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 2:20:09 PM