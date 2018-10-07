يلاشوت | كول كورة | اهم مباريات اليوم |Liverpool VS Manchester City LIVE HD| كورة ستار | كورة لايف| كورة أون لاين

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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة البريميرليج على ملعب الانفيلد مساء اليوم الأحد في الخامسة والنصف مساءاً.
تشكيلة ليفربول المتوقعة وجاءت كالتالي:
في حراسة المرمى : اليسون.
في خط الدفاع : فان دايك – جوميز – روبرتسون – الكساندر ارنولد.
في خط الوسط : ميلنر – هيندرسون – فينالدوم.
في خط الهجوم : صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة وجاءت كالتالي:
في حراسة المرمى : ايدرسون.
في خط الدفاع : لابورت –كومباني – ستونز.
في خط الوسط : ووكر – جوندوجان – فيرناندينيو – ديفيد سيلفا – ميندي.
في خط الهجوم : اجويرو – و جابرييل خيسوس.
خسر ليفربول 7 مرات فقط داخل وخارج ملعبه من الـ36 مباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي (أيضا 9 خسائر في 51 مباراة)، والخسارة الأخيرة للريدز أمام مانشستر سيتي تعود للموسم الماضي على ملعب الاتحاد.
إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح أمام مانشستر سيتي:
صلاح سجل في شباك السيتي في 3 مباريات متتالية، وهي مباراة الدور الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بجانب مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفي حال تسجيله اليوم سيعادل رقم إيان راش، الذي سجل في 4 مباريات متتالية في شباك السيتي في الفترة بين 1992 و1994.