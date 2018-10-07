يلاشوت | كول كورة | اهم مباريات اليوم |Liverpool VS Manchester City LIVE HD| كورة ستار | كورة لايف| كورة أون لاين

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة البريميرليج على ملعب الانفيلد مساء اليوم الأحد في الخامسة والنصف مساءاً.





تشكيلة ليفربول المتوقعة وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى : اليسون.

في خط الدفاع : فان دايك – جوميز – روبرتسون – الكساندر ارنولد.

في خط الوسط : ميلنر – هيندرسون – فينالدوم.

في خط الهجوم : صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى : ايدرسون.

في خط الدفاع : لابورت –كومباني – ستونز.

في خط الوسط : ووكر – جوندوجان – فيرناندينيو – ديفيد سيلفا – ميندي.

في خط الهجوم : اجويرو – و جابرييل خيسوس.





خسر ليفربول 7 مرات فقط داخل وخارج ملعبه من الـ36 مباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي (أيضا 9 خسائر في 51 مباراة)، والخسارة الأخيرة للريدز أمام مانشستر سيتي تعود للموسم الماضي على ملعب الاتحاد.





إنجاز جديد في انتظار محمد صلاح أمام مانشستر سيتي:

صلاح سجل في شباك السيتي في 3 مباريات متتالية، وهي مباراة الدور الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بجانب مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفي حال تسجيله اليوم سيعادل رقم إيان راش، الذي سجل في 4 مباريات متتالية في شباك السيتي في الفترة بين 1992 و1994.



