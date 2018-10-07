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هل يتجه الزمالك للظهير التونسي لحل أزمة الجبهة اليسري؟

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:42 م
هل يتجه الزمالك للظهير التونسي لحل أزمة الجبهة اليسري؟
حمدي النقاز
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أحمد عصام
 
تألق التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في مباراة فريقه ضد نادي الهلال السعودي، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري السعودي في الرياض.

ونجح النقاز في تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء، وصناعة الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد للفريق السعودي.

ويواجه نادي الزمالك أزمة كبيرة منذ رحيل محمد عبد الشافي إلي أهلي جدة في الجبهة اليسري، حيث ظهرت الكثير من المشاكل في مباراة الهلال السعودي بالامس، مما سيجعل مسئولي الزمالك يفكرون بتدعيم ذلك المركز.

وقد يتعاقد مسئولو القلعة البيضاء في الموسم القادم مع الظهير الأيسر أيمن بن محمد لاعب نادي الترجي التونسي، والذي يقدم مستوي مميز في البطولة المحلية وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث انضم صاحب ال24 عام إلي المنتخب التونسي، بعد إصابة علي معلول لاعب النادي الأهلي في مباراة فريقه الأخيرة، ضد نادي وفاق سطيف الجزائري.

ويعد بن محمد من أبرز اكتشافات الفريق التونسي في هذا الموسم، حيث كان عرض مسئولو الترجي رغبتهم في التعاقد مع علي معلول قبل اكتشاف هذا اللاعب في الموسم الجاري.

المزيد عن: علي معلول حمدي النقاز الظهير الأيسر الزمالك الترجي الأهلي
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