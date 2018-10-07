ضبط رجل وسيدة يمارسون أعمال منافية للآداب داخل محل كوافير بدمنهور

تلقي اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور من الأهالي بوجود رجل وسيده يمارسون أعمال منافية للآداب داخل محل كوافير بقرية سنهور.



بالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بغلق باب محل كوافير حريمي من الخارج ملك المدعوة "مسعده م.ه" 32 عاما - ربة منزل، وبداخله كل من المدعو "سعيد ج.س" 21 عاما – مقيم بقرية ميت غزال بمركز السنطة بالغربية، و"دعاء ح.ق" 25 عاما - عامله بالكوافير المشار إليه ومقيمه بقرية الهوارية.



بسؤالهما قررا أنهما متزوجان عرفيًا ولم يقدما ما يفيد ذلك وعللا قيام الأهالي بذلك لاعتقادهم وجود علاقة غير شرعيه بينهما بالمحل لتردد الأول على الثانية بالمحل على فترات، وبسؤال مالكة المحل المذكورة، قررت بعلمها من الثانية بزواجها عرفيًا من الأول، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.