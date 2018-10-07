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عبد الفضيل: مباراة عودة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:39 م
عبد الفضيل: مباراة عودة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
محمد صلاح
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علي نبوي
 

أكد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق على صعوبة مواجهة ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

وأوضح عبد الفضيل أن الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول قادر على العودة لتسجيل الأهداف مجدداً.

 

وغرد عبد الفضيل على حسابه بموقع التواصل "تويتر": "محمد صلاح النهاردة في مهامة صعب أمام السيتي بالتوفيق إن شاء الله ويقدم مباراة كبيرة والعودة إلى إحراز الأهداف اليوم".

 

عبد الفضيل: مباراة عودة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
المزيد عن: محمد صلاح امام مانشستر سيتي ليفربول ومانشستر سيتي شريف عبد الفضيل تويتر الدوري الانجليزي
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