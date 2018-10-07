ضبط تاجر بحوزته 937 ألف صاروخ بالجمالية

نجح رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، في ضبط تاجر، بحوزته 937.000 صاروخ، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.





ورد بلاغ إلى قسم شرطة الجمالية، يفيد قيام "ا.ا" 30 سنة، تاجر، بتجميع صواريخ الألعاب النارية داخل مخزن، وعقب تقنيين الإجراءات، تم ضبطه داخل مخزنه المستأجر بحارة اليهود، وبحوزته 937.000 صاروخ مختلفة الأنواع والأشكال.





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.