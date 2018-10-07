الليلة.. عرض 4 أفلام بـ"زاوية" ضمن برنامج "يوسف شاهين

تعرض اليوم 4 أفلام ضمن برنامج "يوسف شاهين.. النسخ المرممة"، فى سينما "زاوية"، تبدأ بعرض "عودة الإبن الضال" في تمام الساعة الواحدة ظهرا، يليه في الرابعة عصرا عرض "سيدة القطار"، ثم "حدوتة مصرية" في السابعة مساء، وفي تمام العاشرة يعرض "صراع في الميناء".





يذكر أن سينما "زاوية" تعيد برنامج "يوسف شاهين.. النسخ المرممة"، بعد تحقيق نجاح عند عرضه للمرة الأولى، ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى 9 أكتوبر الجاري.