طريقة عمل صدور الدجاج بالخضار

المقادير

4 صدور دجاج (1000 جم) منزوعة الجلد والعظم

3 ثمرات جزر مقشرة ومقطع قطعًا متوسطة الحجم

4 ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة قطع متوسطة الحجم

4 ثمرات فلفل أخضر مقطعة أربعة قطع

4 ثمرات كوسة كبيرة مقطعة قطعًا متوسطة الحجم

3 ثمرات طماطم كبيرة مقطعة أربعة قطع

8 فصوص ثوم كبيرة كاملة

2 بصلة كبيرة مقطعة أربعة قطع

¼ كوب (60 مل) زيت زيتون

¼ كوب (60 مل) خل البلسميك

ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات إيطالية (زعتر مجفف، ريحان مجفف، أوريجانو مجفف)

ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا

ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، ضعي الدجاج ونصف كمية الخل، ونصف كمية البهارات الإيطالية والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

في صينية فرن، ضعي الخضروات وباقي الخل والبهارات الإيطالية والبابريكا والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

رصي قطع الدجاج فوق الخضار، ثم رشي الزيت فوق الدجاج والخضار.

غطي الصينية بورق فويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة.