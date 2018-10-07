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مدرب المنتخب السابق: "روح" الزمالك قهرت "إمكانيات" الهلال

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:17 م
مدرب المنتخب السابق: روح الزمالك قهرت إمكانيات الهلال
محمود فايز
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علي نبوي
 

قدم محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر الهنئة إلى نادي الزمالك بعد الفوز أمس على الهلال وتتويجه بلقب كأس السوبر المصري السعودي.

وغرد فايز على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مباراة السوبر المصري السعودي وضحت اد ايه ساعات الروح والحماس والعزيمه ممكن تغلب فرق الامكانيات... مبروك للزمالك وهاردلاك للهلال المرعب".

وأضاف فايز "شكراً جماهير الزمالك على تحية شهداء جماهير الاهلي في الدقيقه ٧٤ وشكراً شعب السعوديه العظيم الكريم ومسئوليه اللي بحبهم من كل قلبي".

مدرب المنتخب السابق: "روح" الزمالك قهرت "إمكانيات" الهلال
المزيد عن: محمود فايز الهلال السعودي السوبر المصري السعودي الزمالك
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