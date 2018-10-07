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عاجل.. استبعاد محمد النني من مباراة أرسنال وفولهام

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
عاجل.. استبعاد محمد النني من مباراة أرسنال وفولهام
محمد النني
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أحمد عصام
 
أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال تشكيل فريقه مباراته أمام فولهام ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج محمد النني نجم أرسنال من قائمة مباراة فريقه أمام فولهام ظهر اليوم لحساب الثنائي توريرا وتشاكا.

تشكيل أرسنال أمام فولهام

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - موستافي - مونريال

خط الوسط: توريرا - تشاكا - ميختاريان – أليكس أيوبي

خط الهجوم : ويلباك - لاكازيت

بينما ضم تشكيل فولهام:  بيتينيلي ، كريستي ، اودوي ، مارتشاند ، ريم ، سيري ، انجويسا ، سيسينيون ، شورله ، فييتو ، ميتروفيتش.

المزيد عن: محمد النني الدوري الانجليزي ارسنال اخبار محمد النني أرسنال وفولهام
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