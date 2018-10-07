نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)

افتتحت قبل قليل، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، فعاليات اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر في الوطن العربي، برعاية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.





ويشارك في اللقاء الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسيد عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".



