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نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:07 م
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
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إسماعيل منطاوي تصوير: مصطفي فتحي
 
افتتحت قبل قليل، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، فعاليات اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر في الوطن العربي، برعاية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويشارك في اللقاء الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسيد عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

يأتي اللقاء التشاوري بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلا في مركز البحوث الزراعية، و المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الفاو.
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
نائبة وزير الزراعة تفتتح اللقاء التشاوري لدراسة القيمة المضافة لنخيل التمر (صور)
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