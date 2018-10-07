عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فيلم "عمر خرستو" (صور)

ومن جانبه قال الفنان عاطف عبد اللطيف الذي جسد دور "القبطان عمر": " أحب التمثيل منذ صغري وكنت أتمنى العمل فيه منذ شبابي، لكن عملي بالسياحة واضطراري للتركيز فيه حرمني من القيام بذلك، ولذلك قررت مؤخرا العودة للتمثيل، فقدمت 3 أفلام، أخرها "عمر خريستو"، حيث أسعى للتركيز على تحقيق حلمي خلال الفترة المقبلة، كما استعد لتقديم برنامج جديد يدعم السياحة في مصر، والوطن العربي لنقل الثقافات".





وأضاف مخرج الفيلم سيف يوسف أن "عمر خريستو" هو فيلمه الثاني، كما سبق أن قدم 5 مسلسلات منها "الكبريت الاحمر وسرايا عابدين 2"، وأضاف أن كاتب السيناريو عرضه عليه، فأعجبه وقرر العمل فيه.

وأوضحت الفنانة دومينيك حوراني عن دورها أنه ليس مهم بالنسبة لها كبر الدور المهم أن يتذكره الجمهور ونوصل الرسالة، فهي تجسد دور عميلة مزدوجة، تبدو شخصية سطحية ولكنها تخطط وتدبر بشكل عميق، واسعدها العمل في الفيلم بشكل كبير.





وقال كاتب السيناريو جوزيف "إن الفيلم يجسد الواقع بشكل كبير، فجميعنا نتعرض لوجود أشخاص متطرفون حولنا ونظنهم أقرب الأصدقاء ثم ننخدع فيهم".





كما أعرب الفنان تهامي عن سعادته بدوره في الفيلم، قائلا :"إنه دور جديد ومهم بالنسبة له، وشخصية كان يتمنى تجسيدها من زمان، فهو دور بطولي كان حلم يتمنى تحقيقه".





بينما قال الفنان السكندري محمود تركي: "أنا سعيد جدا بالمشاركة في الفيلم، فهو دور جديد علي، لأن اغلب أدواري السابقة كانت كوميدية، وهذه أول مرة أقدم دور مؤثر، وسعيد بالمشاركة مع كل صناع العمل".





وقالت النجمة التونسية يسرا المسعودي:" أتشرف جدا بمشاركتي في هذا العمل، وبكيت تأثرا لمشاهدة نفسي على شاشة سينما مصرية، فمصر هي البلد التي فتحت لي قلبها وأعطتني فرصة التمثيل فيها، سبق أن قدمت عدد من الأعمال في تونس لكن التمثيل في مصر له قيمة مختلفة، ومنذ أتيت إلى مصر العام الماضي تفتح لي أبوابها".