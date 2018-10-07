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غدًا.. مؤتمر صحفي لـ"الصيادلة" لتوضيح ملابسات الاعتداء على النقابة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:06 م
غدًا.. مؤتمر صحفي لـالصيادلة لتوضيح ملابسات الاعتداء على النقابة
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منى صموئيل
 
دعت نقابة الصيادلة لمؤتمر صحفى لتوضيح الملابسات التى حدثت الثلاثاء الماضي داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بحديقة دار المهن الطبية بجاردن سيتي.

يذكر أنه حدث هجوم واشتباكات بالأسلحة البيضاء من قبل بلطجية، الثلاثاء الماضى، على نقابة الصيادلة بمقر اتحاد المهن الطبية الكائن بجاردن سيتى، أسفر عن وقوع إصابات لـ 4 من أفراد البودى جارد وأحد الصيادلة.


المزيد عن: نقابات اتحاد صيادلة أزمة الصيادلة أخبار مصر
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