غدًا.. مؤتمر صحفي لـ"الصيادلة" لتوضيح ملابسات الاعتداء على النقابة

دعت نقابة الصيادلة لمؤتمر صحفى لتوضيح الملابسات التى حدثت الثلاثاء الماضي داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بحديقة دار المهن الطبية بجاردن سيتي.





يذكر أنه حدث هجوم واشتباكات بالأسلحة البيضاء من قبل بلطجية، الثلاثاء الماضى، على نقابة الصيادلة بمقر اتحاد المهن الطبية الكائن بجاردن سيتى، أسفر عن وقوع إصابات لـ 4 من أفراد البودى جارد وأحد الصيادلة.



