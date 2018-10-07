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مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:00 م
مرسيدس تدشن سيارتها EQC 400 الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس EQC 400
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في أول ظهور عالمي لها في معرض باريس, تأتي مرسيدس للإعلان عن فئة 400 من EQC الجديدة كلياً.

تأتي مرسيدس EQC 400 بتصميم بسيط شاهدناه سابقاً مع الكشف عن EQC، ومقارنة بفئات EQC الأخرى ستحمل EQC 400 محرك كهربائي على كل محور حيث خصصت مرسيدس المحور الأمامي للأداء الاقتصادي والمحرك الخلفي للأداء الرياضي، وينتج المحركان 402 حصان ويذهب العزم للعجلات الأربعة لتنطلق EQC 400 من 0-100 كم/س خلال 4.9 ثانية فقط.

مثل أي EQC ستأتي EQC 400 متسعة لـ5 ركاب في محيط فاخر وتقنية عالية تشمل نظام مرسيدس MBUX الترفيهي، وتتميز EQC باعتبارها احد سيارات قسم EQ بنظام ملاحة يحسن القيادة لأطول مدى للسيارة، كما يمكن التحكم بالسيارة من خلال الأوامر الصوتية.

تنافس مرسيدس EQC عدداً من السيارات الكهربائية تشمل أودي e-tron وجاكوار I-Pace وبي إم دبليو iX3 في فئة تستقبل باستمرار المزيد من المنافسات.
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
مرسيدس تدشن سيارتها "EQC 400" الجديدة في معرض باريس (صور)
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