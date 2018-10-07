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أزارو وكوليبالي يحددان موعد سفر الأهلي إلى الجزائر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
أزارو وكوليبالي يحددان موعد سفر الأهلي إلى الجزائر
كوليبالي
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علي نبوي
 

أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات السفر الخاصة بالجزائر عقب معرفة موعد عودة اللاعبين الدوليين.


وأشار يوسف إلى أن موعد عودة اللاعبين الدوليين والمحترفين ستحسم موعد السفر إلى الجزائر، وما إذا كان سيلحق ببعثة الأهلي في الجزائر الثنائي وليد أزارو وساليف كوليبالي.


وأوضح أنه يتم التواصل حاليًا مع السفارة المصرية بالجزائر لمعرفة كافة الأمور التنسيقية الخاصة ببعثة الأهلي.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٣ من الشهر الجاري.

المزيد عن: وليد ازارو ساليف كوليبالي الاهلي ووفاق سطيف الاهلي اخبار الرياضة اليوم
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