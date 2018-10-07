نشرة أخبار الظهيرة.. ضبط 17 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة.. ووزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية.. ويوزع 536 شهادة أمان‎.

منى محرز: تطوير زراعة التمر في مصر تواجه تحديديات كثيرة‎

قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، إن الوزارة تتطلع لأفاق مستقبلية في عام 2030 في إنتاح التمر من خلال تبادل الخبراء مع الدول العربية.

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية.. ويوزع 536 شهادة أمان‎

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان".

أمين "الأعلى للأثار" الأسبق: إسرائيل دمرت الكثير من المواقع الأثرية أثناء احتلالها سيناء

قال الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إن المواقع الأثرية في شمال سيناء والتي يقع معظمها على الساحل، كانت مواقعا عسكرية تتبع وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمواقع الأثرية في جنوب سيناء كانت تتبع هيئة الآثار الإسرائيلية المدنية.

"حماس" تعلق على عملية إطلاق النار ومقتل مستوطنين

قالت حركة "حماس" إن عملية إطلاق النار التي استهدفت مستوطنين جنوب نابلس، "تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا".

ميليشيات عراقية تابعة لإيران تبني "إمبراطورية اقتصادية" من الخمور

من مجرد تابع لإيران إلى شرعية سياسية ومخالب مغروسة في كافة الأجهزة الأمنية، كان الصعود السريع لميليشيات لم تنس أن تبني لنفسها إمبراطورية اقتصادية، تمثل دعما ماليا "احتياطيا"، تجنبا لتداعيات أزمة مالية خانقة يواجهها نظام الملالي.

ضبط 17 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدوائر أقسام ومراكز القطاع.