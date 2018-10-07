محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر



وخلال الحفل ألقى البطل عبد الجواد سليم الملقب بالشهيد الحى وهو أحد أشهر مصابى العمليات الحربية ورموز النصر العظيم كلمة أشار فيها الى بعض من صور البطولات وقصص وعبر لشهدائنا الأبرار وعظمة وقوة أرادة الشعب المصرى العريق وبسالة جنوده ورجال جيشه العظيم خير أجناد الأراض الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب هذا الوطن وعزته ورفعته.



وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية بهذه المناسبة أكد على أن نصر أكتوبر 73 المجيدة التى سطرها التاريخ بأحرف من نور ستظل هى العبرة التى تدرس لكل جيوش العالم أجمع لتكون نبراسا لهم وللآجيال القادمة.



وقد تضمنت الاحتفالية فقرة غنائية لفرقة السمسية بقيادة الفنان رضا قنديل والتى قدمت مجموعة من الأغنيات الوطنية بالإضافة الى فقرة شعرية للشاعر فتحى نجم والطفلة المعجزة سما.



وفى الختام تم تكريم البطل عبد الجواد سليم، الملقب بالشهيد الحي.



شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام يرافقهما محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى للمحافظة مراسم وفعاليات الاحتفالية الفنية الكبيرة التى نظمتها مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد بحى ثالث بحضور النائب اللواء أشرف عمارة عضو البرلمان وجمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة وذلك بمناسبة احياء الذكرى الخامسة والأربعون لنصر أكتوبر 73 المجيد.