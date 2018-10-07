عادل عبده يتابع احتفالات نصر أكتوبر بمسرح البالون





بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وقدم الحفل الفنان ماهر سليم، موجها التحية لرئيس البيت والجمهور العظيم ولشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن، موجها الشكر لقواتنا المسلحة التي تقاتل بشراسة من أجل الوطن، موجها تحيته الي كل جندي ووطني يقاتل من أجل الحفاظ على أرض الوطن.





وقدمت شعبة الموسيقى العربية للفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، مجموعة من الأغاني الوطنية وهي "عظيمة يا مصر" وتغنى بها الفنان محمد فارس، "سلم ع الشهداء، يا بلادي" وتغنت بها الفنانة منى إبراهيم، "أحلف بسماها وبترابها"، "بالأحضان"، " صورة"، " وتغنى بها الفنان ضياء عز، " يا حبيبتي يا مصر"، "يا أغلى اسم في الوجود" وتغنت بها الفنانة نهلة خليل، والتي تفاعل معها الجمهور مرددا الكلمات معربين عن سعادتهم بالأغاني الوطنية التي تحيي ذكرى نصر أكتوبر.





فيما قدمت الفرقة القومية للآلات الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية وهي "الجيش المصري"، "البنت بيضة"، موال "تحية وسلام لجيش بلادنا"، " تسلم الأيادي" أداء عادل القناوي، والتي تفاعل معها الجمهور بترديد الكلمات احياءا لذكرى أكتوبر، "يا سلام" أداء حمدي شيحه، "محروسة يا أرض الأحلام" أداء عبده زغلول، "يا مصر يا أمي" أداء الفنان العالمي فتحي الهواري، "مصر يا غالية" أداء كل من دعاء الجيزاوي، نورا صبحي.





وإختتم الفقرة الفنان سيد السمان بمجموعة من أغاني النوبة والفلكلور الشعبي وهي "نعناع الجنينة، سو يا سو، الله عليك يا ولا، لا يا مصر لا".





بينما أشدت فرقة أنغام الشباب بقيادة ماهر عبيد، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من الأغاني الوطنية وهي "يا أغلى اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، يا بيوت السويس، يا اسماعيلية، يا بلادي، بالاحضان، صورة، أحلف بسماها وبترابها، أطيب شعب، حي على العمل، يونس، بشرة خير، أم الدنيا" أداء كل من كمال كمال، عبدالله الجاسمي، أحمد الأمير، عماد كمال، وتفاعل معهم الجمهور بترديد الكلمات.





ووجه فناني فرقة أنغام الشباب، الشكر للدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في هذه الاحتفالية احياءا لذكرى أكتوبر المجيدة.





ووجه الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الشكر للفنان ماهر سليم وحرصه على تقديم هذا الحفل، كما وجه الشكر لكل فرق البيت والقائمين عليه، مشيرا إلي حرصه على تقديم مواهب وكنوز فرق البيت في هذه الاحتفالية.









تحت رعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، تابع المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس السبت، الاحتفال بانتصارات أكتوبر الذي قدمته فرق البيت في الذكري ال 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة علي خشبة مسرح البالون حضر الاحتفال نخبة من الفنانين والصحفيين بينهم الفنانة لبنى الشيخ، والفنان ماهر سليم، والفنان أحمد الشريف، والفنان والكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ وأحمد عبدالمنعم مدير مكتب رئيس البيت، والمخرج وليد طه.