شاهد.. تفاصيل بيع أدوية بسوق "الجمعة" في إمبابة

عرض برنامج "هذا الصباح" على شاشة "extra news" صباح اليوم الأحد، مع الإعلامية أسماء مصطفى، صورًا متداولة لبيع أدوية على الرصيف بسوق الجمعة في إمبابة.



علقت "مصطفى" أثناء تقديم برنامج "هذا الصباح"، أن الدواء لا يجب التعامل معه باستهتار، ولا يجب أن يتواجد في أي مكان بسهولة، لأنه مهم لصحة الإنسان، منوهة عن أن هناك أدوية تُباع على "السوشيال ميديا"، متسائلة إلى متى سوف يستمر بيع الدواء بتلك الطريقة؟



تابعت أن منتج الدواء، قد يتأثر بطريقة تخزينه غير الصحيحة، وتكون له أضرار مدمرة على صحة الإنسان، لافتة إلى أنه لا بد من إصدار قرار يمنع صرف الأدوية إلا بـ "روشتة" دواء من الدكتور، مشيرة إلى أن مشهد بيع الدواء بهذا الشكل، هو مشهد عبثي.



وجهت "مصطفى" رسالة إلى الأشخاص ممن يشترون الأدوية من خارج الصيدليات، قائلة: "أنت مستعد تموت مقابل أنك توفر 5 جنيه"، مؤكدة أن مقابل ذلك هو صحة الإنسان.



من جانبه قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن هذا المشهد لم يظهر فجأة، وإنما كانت له أسباب يجب معالجتها، مشيرًا إلى أنه تم رصد بيع أدوية في عدة مناطق مختلفة منها إمبابة، محطة مترو المعادي، وأماكن أخرى، لافتًا إلى أنهم تحروا عن الأمر ووجدوا أنها أدوية منشطات وليس أدوية منتهية الصلاحية.



أردف أنه تم رصد سيدة تبيع الدواء في سوق الجمعة بإمبابة،و60% من الأدوية التي كانت بحوذتها منتهية الصلاحية، إلى جانب وجود أدوية غير مصرح بها، بجانب بعض شرائط الأدوية التي يتم تجميعها من المنازل.



أشار "فؤاد" إلى وجود بعض الإعلانات بجوار محطات المترو، تُعلن خلالها عن شراء الدواء بأي مبلغ مالي، لافتًا إلى وجود دواء منتهي الصلاحية في الصيدليات المصرية بنحو 650 مليون جنيه، واصفًا إياه بـ "السم" المتاح في الصيدليات.



أضاف أنه يوجد 770 ألف صيدلية في مصر، لا يمكن متابعتها بشكل يومي، مشيرًا أن 20% ممن يديرون تلك الصيدليات، هم ناس دخلاء على مهنة الطب والصيدلة، مضيفًا: "هما اشتروا أسماء فقط، بيدفعوا ليها مقابل شهري، في النهاية هو راجل جاي عشان يكسب".



لفت "فؤاد" أنه سيتقدم ببلاغ من الغد إلى التفتيش الصيدلي، حيث تم تبليغ مباحث التموين عن الأمر بالفعل، مؤكدًا على ضرورة معالجة أسباب ذلك التي أخطرها وجود الدواء منتهي الصلاحية في الأسواق.



أكد "فؤاد" على ضرورة وجودة هيئة لتسعير الدواء، ومتابعته، لافتًا إلى أن تسعير الدواء في مصر غير عادل.